«Нафтогаз»: прокачка нефти по украинскому участку «Дружбы» возобновлена

В «Нафтогаз Украины» заявили, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщает ТАСС.

«10 августа 2022 года АО «Укртранснафта» получило платеж за услуги по транспортировке сырья от венгерской нефтяной компании MOL и в 16:30 по киевскому времени, после поступления средств на счет, возобновило транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода», — говорится в заявлении «Нафтогаза».

Ранее министерство технологии и промышленности Венгрии заявило, что нефть снова начала поступать в страну по нефтепроводу «Дружба».

До этого пресс-секретарь НПЗ Slovnaft Антон Молнар сообщил, что нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать на территорию Словакии.

4 августа Украина приняла решение о приостановке транзита российской нефти, которая идет по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской «Транснефти» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за европейских санкций. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по предоплате в 100%.