Клиент отсудил у «Тинькоффа» 1,3 млн руб., заработанные на «выгодном» курсе

Дзержинский суд Перми обязал банк «Тинькофф» вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на «ошибочных» операциях по обмену валюты. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что весной клиенту банка, на фоне резко подешевевшего рубля, удалось выгодно поменять разные валюты из-за неправильного отображения курса у кредитной организации.

«Тинькофф» впоследствии решил, что данными операциями банку был причинен вред, а средства не могут считаться прибылью, после чего списал с клиента чуть более 1,28 млн. рублей. Он не согласился и подал на кредитную организацию в суд, с требованием вернуть денежные средства и компенсировать моральный вред.

В Дзержинском районном суде Перми рассказали, что исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда.

По словам представителя суда, кроме возврата «незаконно заработанной» суммы, решение подразумевает компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф в 323 тысячи рублей, который будет взыскан в казну.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян негативно отнесся к введению банком «Тинькофф» комиссии в $200 за входящий SWIFT-перевод.