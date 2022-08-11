Центробанк: международные резервы России за неделю увеличились на 0,6%

В российском Центробанке сообщили, что международные резервы России к 5 августа 2022 года увеличились за неделю на 0,6% (или на $3,6 млрд) и составили $574,8 млрд. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Объем международных резервов по состоянию на 5 августа составил $574,8 млрд, увеличившись за неделю на $3,6 млрд, или на 0,6%, под воздействием положительной переоценки», — отмечается в сообщении.

По состоянию на 29 июля, показатель составлял $571,2 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценны бумаг.

В конце июля глава российского Центрального банка Эльвира Набиуллина заявляла, что в регуляторе готовят иски по возврату международных резервов.

В апреле Набиуллина сообщала, что недружественные страны заморозили резервы Банка России на общую сумму около $300 млрд, при этом точная цифра непостоянна и может меняться каждый день.