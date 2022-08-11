Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Создатели движка Unity показали видео, где львенок 13 секунд мучает льва-отца 14:16
Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи части бизнеса в России 14:14
Россияне стали чаще заказывать онлайн-продукты для здорового питания 14:13
Чижов заявил, что тема выдачи шенгенских виз россиянам пока не стала центром дискуссий... 14:11
В Минске назвали сроки запуска белорусского порта на северо-западе России 14:11
В «Фиорентине» сообщили о возвращении Кокорина в общую группу... 14:10
Звезда «Сватов» Кошмал заявила о безразличии к Добронравову 14:10
Стала известна зарплата Миранчука в «Торино» 14:10
Испания купила робота для испытаний в войсках 14:09
«Полное разочарование»: Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида... 14:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Newsweek: жителей Польши «обрадовали» отсутствием газа из Скандинавии зимой

close
100%
Matthias Rietschel/AP

Жителей Польши «обрадовали» тем, что этой зимой они не получат газ по трубопроводу нового проекта Baltic Pipe («Балтийская труба»), так как строительство все еще не завершено. Об этом сообщает польское издание Newsweek.

Проект трубопровода подавался как альтернатива поставкам газа из России, однако на сегодня проект реализован лишь наполовину, а это значит, что текущей зимой поляков «обрадовали» тем, что они не получат поставок газа из Скандинавии, отметили в публикации.

«У нас было более чем достаточно времени, чтобы обеспечить поставку топлива для заполнения газопровода из Дании. Однако этого не произошло. За два месяца до начала отопительного сезона PGNiG, отвечающая за обеспечение поставок Baltic Pipe, не может похвастаться ни одним контрактом», — указали авторы статьи.

По их мнению, 110 за газ за киловатт-час — это очень дорого, что как минимум в четыре раза больше уровня оплаты годом ранее. При этом в 2022 году «Балтийская труба» останется лишь инфраструктурным гаджетом, в котором не будет топлива. Такая же ситуация может повториться в 2023 году. Кроме того, Польше придется стоять в очереди за норвежским топливом, пытаясь его отбить у основных покупателей.

9 августа мэр польского города Пясечно Даниэль Путкевич обратился в Министерство климата и окружающей среды Польши в связи с ожидаемым резким повышением цен на отопление.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть