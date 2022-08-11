Newsweek: жителей Польши «обрадовали» отсутствием газа из Скандинавии зимой

Жителей Польши «обрадовали» тем, что этой зимой они не получат газ по трубопроводу нового проекта Baltic Pipe («Балтийская труба»), так как строительство все еще не завершено. Об этом сообщает польское издание Newsweek.

Проект трубопровода подавался как альтернатива поставкам газа из России, однако на сегодня проект реализован лишь наполовину, а это значит, что текущей зимой поляков «обрадовали» тем, что они не получат поставок газа из Скандинавии, отметили в публикации.

«У нас было более чем достаточно времени, чтобы обеспечить поставку топлива для заполнения газопровода из Дании. Однако этого не произошло. За два месяца до начала отопительного сезона PGNiG, отвечающая за обеспечение поставок Baltic Pipe, не может похвастаться ни одним контрактом», — указали авторы статьи.

По их мнению, 110 за газ за киловатт-час — это очень дорого, что как минимум в четыре раза больше уровня оплаты годом ранее. При этом в 2022 году «Балтийская труба» останется лишь инфраструктурным гаджетом, в котором не будет топлива. Такая же ситуация может повториться в 2023 году. Кроме того, Польше придется стоять в очереди за норвежским топливом, пытаясь его отбить у основных покупателей.

9 августа мэр польского города Пясечно Даниэль Путкевич обратился в Министерство климата и окружающей среды Польши в связи с ожидаемым резким повышением цен на отопление.