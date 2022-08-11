Глава РФПИ Дмитриев: за два года «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил журналистам, что российская вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарственным препаратом в истории России и зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения «Спутника V» в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — пояснил он.

Дмитриев также отметил, что фонд профинансировал совместные исследования с другими ведущими производителями вакцин по созданию «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт», который, по его мнению, является универсальным бустером для других вакцин, так как может обеспечить более высокую защиту против штамма «омикрон» и других мутаций.

«Когда речь идет о спасении жизней, необходимо единство и коллективные усилия. Только этот путь дает возможность эффективно противостоять будущим угрозам, в том числе эпидемиологического характера», — заключил он.

Препарат «Спутник V» был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. Он стал первой в мире официально признанной вакциной от COVID-19. По данным РФПИ, «Спутник V» используют в 71 стране мира, где проживают свыше 4 млрд человек.

Ранее сообщалось, что Минздрав России продлил срок годности вакцин «Спутник V» от шести месяцев до года.