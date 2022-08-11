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The Telegraph: акция британцев «не плати» приведет к серьезным проблемам для самих жителей

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Набирающая популярность в Великобритании акция «Не плати!», которая связана с протестом по поводу повышения цен на электроэнергию, может обернуться серьезными проблемами для самих жителей. Об этом сообщает The Telegraph.

Десятки тысяч жителей Британии уже планируют отказаться оплачивать счета. Однако правительство не торопится прислушиваться к требованиям граждан. Кроме того, участники рынка отметили, что хоть такое решение британцев вполне понятно, однако может вызвать огромное количество проблем.

По словам экспертов, энергокомпании в стране сейчас не в том положении, чтобы заниматься субсидированием оплаты счетов. Поэтому правительство должно ввести социальный тариф, который помог бы самым бедным жителям отапливать свои дома предстоящей зимой.

Исполнительный директор управления Джонатан Брирли призвал жителей не участвовать в акции и по возможности платить по счетам.

В конце июля издание The Spectator сообщило, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000% во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.

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