Новостройки в пять и девять этажей в Москве составили 6% от всего рынка

Около 6% квартир и апартаментов в Москве продаются в пяти или девятиэтажных домах. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитиков «СМУ-6 Инвестиции».

Аналитики подсчитали, что жилье в малоэтажных домах Москвы сейчас представлено по большей части в дорогом сегменте. При этом пятиэтажные и девятиэтажные новостройки стоят больше, чем дома более высокой этажности.

Больше всего новостроек до девяти этажей — в элитных комплексах, которые составляют 34% от общего числа в самой Москве. Бизнес и премиум-класс занимают по 16% рынка, а эконом-сегмент находится на уровне 15%.

По данным компании, застройщики пытаются оптимизировать затраты, поэтому малоэтажные новостройки сейчас очень сложно встретить.

27 июля «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Метриум», писал, что средняя площадь квартир в московских новостройках с апреля по июнь 2022 года сократилась до 46,8 квадратного метра.