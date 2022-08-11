Молдавия заключила соглашения об аудите долга перед «Газпромом» с двумя компаниями

Норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance & Co помогут Молдавии провести независимый финансовый и юридический аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» и «Факторинг-Финанс». Об этом заявил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Проверку планируется завершить к 30 января следующего года.

По данным «Газпрома», «Молдовагаз» должен вернуть российской компании $440 млн, вместе с пеней эта сумма увеличилась до $700 млн. Молдавские власти с этой суммой не согласны и рассчитывают провести аудит.

Накануне глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что Молдавия не сможет заплатить «Газпрому» за газ, который страна потребит в августе.

В начале августа стало известно, что энергетическая компания «Молдовагаз» попросила российский «Газпром» отсрочить платеж за август, поскольку новый тариф для потребителей внутри страны не покрывает стоимость закупки топлива и его транспортировку.