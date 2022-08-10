Песков: многие страны переходят грани разумного, РФ нельзя отрицать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение властей Литвы лишить фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко государственной награды за участие в российском шоу, заявил, что многие страны переходят грани разумного, отметив, что Россию нельзя отрицать, так как это невозможно. Об этом представитель Кремля сказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — отметил он.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что страны Европейского союза, встав с начала специальной военной операции на защиту Киева и введя многочисленные антироссийские санкции в попытках наказать Москву, теперь сами расплачиваются за свои деяния. По его словам, в европейских государствах «рано или поздно зададутся вопросом, почему они оплачивают прихоти» президента Украины Владимира Зеленского.

До этого пресс-секретарь президента России отметил, что недружественные страны вводят санкции до беспамятства. Песков выразил надежду, что «со временем здравый смысл как-то проявит себя».