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Словацкий оператор исключил возобновление поставок нефти по «Дружбе» в Чехию

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РИА «Новости»

Помощник главы компании-оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба» Transpetrol Линда Вашковичова заявила журналистам, что поставки нефти в Чехию через участок в Словакии не будут восстановлены. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поставка (нефти) в Чехию возобновлена не будет», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь НПЗ Slovnaft Антон Молнар сообщил, что нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать на территорию Словакии. По его словам, утром 11 августа нефть ожидается на комбинате Slovnaft в Братиславе.

До этого словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL перевели Украине средства за транзит по нефтепроводу «Дружба». В свою очередь украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти.

4 августа Украина приняла решение о приостановке транзита российской нефти, которая идет по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской «Транснефти» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за европейских санкций. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по предоплате в 100%.

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