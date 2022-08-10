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Связанная с Абрамовичем Evraz решила продать активы своего Североамериканского дивизиона

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Зарегистрированная в Великобритании металлургическая и горнодобывающая компания Evraz, почти 29% которой принадлежат предпринимателю Роману Абрамовичу, решила продать активы Североамериканского дивизиона (EVRAZ North America, ENA). Сообщение об этом пресс-служба предприятия опубликовала на своем сайте.

Продажа, как считают в Evraz, позволит «раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании». Сейчас собираются заявки на покупку, которую осуществят по лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

ENA — производит продукцию из стали для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. Предприятие выплавляет стали на 2,3 млн тонн в год.

Накануне агентство Bloomberg написало, что Абрамович не может продать свою недвижимость в Великобритании из-за санкций. Бизнесмен, в том числе не может избавиться от своей доли в 28,64% в горно-металлургической компании Evraz. После попадания Абрамовича в санкционный список цена акций компании на Лондонской бирже упала на 87%.

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