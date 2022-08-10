В администрации президента заявили, что против России ввели в общей сложности 1160 санкций

В отношении России по состоянию на конец июля ввели 1 160 экономических санкций. Об этом в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория» заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет агентство РИА Новости.

По его словам, такого количества ограничительных мер не вводили никогда и ни против какого другого государства.

«Посчитали на конец июля. Против России было введено 1 160 экономических санкций», — сказал Кириенко.

В первой половине мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с 2014 года против России ввели 10 128 санкций. Он подчеркнул, что это больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования.

С 10 августа в силу вступает эмбарго на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Евросоюза (ЕС) и на их поставку в страны сообщества из РФ. Эмбарго на импорт угля из России с этого дня также вводит Великобритания.

Запрет на поставки российского угля в ЕС было введено в рамках пятого пакета санкции против РФ. 21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против России.