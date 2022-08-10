Брокер «Финам» введет комиссию за хранение валюты на счетах в размере 5% годовых

Крупнейший в России розничный брокер «Финам» с 15 августа введет для своих клиентов комиссию за хранение долларов США, евро и фунтов стерлингов на брокерских счетах. Информацию об этом пресс-служба брокера опубликовала на своем сайте.

Если у клиентов на счету от 1000 до 100 000 единиц валюты, то с них снимут комиссию ежедневно в размере 5% годовых, с тех, на чьем счету свыше 100 000 единиц, — 3%. У клиентов брокера менее чем с 1000 единиц валюты на счету комиссию брать не будут.

В организации назвали меру вынужденной. Дело в возросших расходах на хранение валюты и проведение операций с ней в кредитных организациях

Также брокер порекомендовал пользователям размещать активы в валютах дружественных стран. Например, в юанях или гонконгских долларах.

С 26 июля комиссию за хранение валюты на брокерских счетах ввела инвестиционная группа «Атон».

Онлайн брокер «Тинькофф Инвестиции» ввел комиссию в размере 1% в месяц на остатки валют на счете с 4 июля. Чтобы не платить комиссию, на счету должно быть менее 10 тыс. единиц каждой из валют.