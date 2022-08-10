Банку России предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей до подтверждения

Российскому Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на счетах до тех пор, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Издание «Известия» написало, что инициативу об этом обсуждали на последнем заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России.

Инициативу предложили в качестве новой меры борьбы с мошенниками. По замыслу, для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредита необходимо ввести дополнительную идентификацию пользователя или ПИН-код.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, которая присутствовала на заседании, подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счета обсуждался. По ее мнению, идея требует доработки. Она напомнила, что инструменты, работающие по аналогичному принципу на маркетплейсах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода.

По данным регулятора, с января по март 2022 года россияне в среднем в рамках Системы быстрых платежей (СБП) переводили 5,6 тыс. рублей.

В начале августа заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что в период летних отпусков активизировались телефонные мошенники, которые придумали новую схему обмана граждан.