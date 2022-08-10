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«Ъ»: НОВАТЭК закажет турецкую плавучую ТЭС для энергоснабжения линии «Арктик СПГ-2»

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Depositphotos

Компания НОВАТЭК собирается заказать у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию, с помощью которой первую линию строящегося завода «Арктик СПГ-2» обеспечат энергоснабжением. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По информации издания, речь идет о плавучей ТЭС мощностью 300–400 МВт, баржа будет оборудована газопоршневыми двигателями. При этом источники не смогли назвать сроки ее строительства.

Также газета сообщает, что этот же вариант энергоснабжения может быть использован для второй и третьей линий СПГ-завода.

Ранее французская инжиниринговая компания Technip Energies заявила, что ведет работы по выходу из российского проекта «Арктик СПГ-2».

«Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ».

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