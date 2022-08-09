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Reuters: в ФРГ ни один попавший под санкции ЕС россиянин не задекларировал свои активы

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Reuters

Ни один россиянин, попавший под санкции ЕС, не задекларировал свои активы в Германии в соответствии с немецким законодательством, сообщает Reuters со ссылкой на письмо Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ депутату бундестага Кристиану Герке.

«Никаких заявлений ни Бундесбанк, ни Федеральное управление экономики и экспортного контроля не получали», — заявил в письме госсекретарь в Минэкономики ФРГ Удо Филипп.

По данным ведомства, с начала спецоперации РФ на Украине в немецких банках было заморожено €2,3 млрд, принадлежащих российским бизнесменам из санкционного списка.

Герке в свою очередь призвал ужесточить правила. Он отметил, что требования по раскрытию активов лиц, оказавшихся под санкциями, нужно распространить «на людей, которые ведут дела с олигархами», а именно нотариусов, брокеров, продавцов подержанных автомобилей, арт-дилеров и банки.

В мае бундестаг принял закон, который позволяет тщательнее исполнять санкции в отношении российских бизнесменов. До этого в Германии не было законодательной базы, которая позволяла бы искать имущество подсанкционных лиц.

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Санкции против России
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