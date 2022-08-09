В Польше во втором квартале 2022 года зарплаты росли медленнее цен впервые за десять лет

Инфляция в Польше во втором квартале 2022 года обогнала рост заработных плат впервые за 10 лет.

«Средняя месячная зарплата во втором квартале 2022 года составила 6156,25 злотого (около $1342,7 по текущему курсу)», — говорится в сообщении пресс-службы Главного статистического управления республики (GUS).

Рост зарплат в Польской Республике в годовом исчислении составил 11,8%. При этом, по данным официальной статистики, потребительские цены в апреле — июне 2022 года были выше в среднем на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце мая пресс-служба GUS сообщила, что инфляция в Польше достигла 13,9%, увеличившись до рекордного показателя за последние 24 года.

Ранее 9 августа мэр польского города Пясечно Даниэль Путкевич обратился в министерство климата и окружающей среды Польши в связи с ожидаемым резким повышением цен на отопление в ближайшее время. В интервью изданию Polsat News градоначальник заявил, что счета за оплату энергии в скором времени могут увеличиться в семь раз.