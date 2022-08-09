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Экономист Кондратьев: Украина будет терять €7-11 млн в месяц от приостановки «Дружбы»

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Reuters

Государственная компания «Укртранснафта» будет терять €250-350 тыс. в день в случае продолжительной остановки прокачки по южной ветви трубопровода «Дружба». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил заместитель руководителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Речь идет о не очень больших деньгах — тариф составляет €8,6 за тонну прокаченной через территорию Украины нефти, поэтому ежемесячно «Укртранснафта» будет терять порядка €7-11 млн евро, или €250-350 тыс. в день», — подчеркнул Кондратьев.

Сначала нефть поступает в украинский участок трубопровода «Дружба», затем поступает на словацкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а после импортируется обратно на Украину. Если словацкий НПЗ остановит работу из-за недостатка поставок российской нефти, Киев лишится части импорта из европейской страны, добавил он.

«За последние месяцы из Словакии Украина получила около 25 тыс. тонн или 10% от всего импорта нефтепродуктов из ЕС (220-300 тыс.), из Венгрии — менее 10 тыс. Тем не менее даже эти объемы будет непросто заместить», — резюмировал Кондратьев.

Утром 4 августа украинская государственная компания «Укртранснафта» временно приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». «Транснефть» подтвердила сведения, что «Укртранснафта» прекратила транзит по южной ветке «Дружбы», так как российская сторона не может провести платеж за него из-за санкций ЕС.

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