Венгерская компания MOL готова оплачивать транзит российской нефти по «Дружбе»

В венгерской нефтегазовой компании MOL подтвердили, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» были приостановлены несколько дней назад, заявив, что готовы взять на себя обязательства по оплате транзита топлива из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — рассказали в компании.

В MOL подчеркнули, что хотя компания и обладает «достаточными резервами на несколько недель», но она постоянно работает над решением проблемы.

Ранее сообщалось, что украинская государственная компания «Укртранснафта» временно завершила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Чехию, Словакию и Венгрию. Эту информацию подтвердила компания «Транснефть».

Заместитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что Венгрия и Словакия столкнется с «серьезными проблемами», если «Дружбу» не запустят через неделю. По его словам, этим двум странам не хватит запасов нефти на собственных перерабатывающих заводах для покрытия выпавших объемов от приостановки прокачки через южную ветвь трубопровода «Дружба».