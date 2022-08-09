Reuters: Словакия подтвердила остановку прокачки сырья через нефтепровод «Дружба»

Оператор участка трубопровода «Дружба» в Словакии Transpetrol подтвердил остановку прокачки российской нефти в страну. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«В настоящий момент транзит нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Словакии остановлен», — сказали в Transpetrol.

В компании уточнили, что поток российской нефти через «Дружбу» остановила украинская «Укртранснефть» после того, как ей вернули оплату за транзит, произведенный российской «Транснефтью».

Ранее 9 августа «Транснефть» подтвердила сведения, что «Укртранснафта» прекратила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза (ЕС).

До этого в тот же день заместитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, согласно которому Венгрии и Словакии не хватит запасов нефти на собственных перерабатывающих заводах для покрытия выпавших объемов от приостановки прокачки через южную ветвь трубопровода «Дружба».