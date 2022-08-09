Россельхознадзор запретил ввоз ряда товаров из Молдавии

Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что с 15 августа в Россию запрещено ввозить ряд растительной продукции из Молдавии, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что решение принято в связи с тем, что ранее в товарах из Молдавии неоднократно выявляли опасные карантинные объекты, о чем молдавскую сторону неоднократно информировали. Однако должной реакции с молдавской стороны не последовало, указала Мелано.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что только за июль 2022 года было выявлено 13 случаев ввоза в РФ в продукции из Молдавии пяти видов карантинных для стран – членов ЕАЭС объектов: восточной плодожорки, восточной фруктовой мухи и средиземноморской плодовой мухи, бурой монилиозной гнили и амброзии полыннолистной. В ведомстве отметили, что, несмотря на направленную Службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса введения временных ограничений, поступление на российский рынок зараженной растительной продукции продолжается.

В марте Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на ввоз плодов и овощей из Молдавии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Бангладеш и Азербайджана.