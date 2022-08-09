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Алиханов рассказал, по каким категориям транзита квоты ЕС еще не исчерпаны

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Ситуация с исчерпанием европейских квот на перевозку товаров в Калининградскую область некритична, запасы остаются по целому ряду категорий. Об этом «Газете.Ru» сообщил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, появившиеся сегодня сообщения СМИ об исчерпании регионом квот на транзит грузов не совсем корректны.

«Ситуация не критичная. Лимитов по транзиту товаров в Калининградскую область мы не исчерпывали, я назвал только часть продукции, по которой мы не укладываемся в установленные ЕС квоты. В этом плане заголовки СМИ немного не соответствуют действительности. Товаров, по которым транзитные квоты не исчерпаны, очень много. У нас, например, остаются запасы по транзиту цемента, целый ряд позиций по железу и стали — много по каким категориям мы еще укладываемся в квоты», — рассказал Алиханов.

Он добавил, что оценить процентное соотношение товаров, доступных для транзита, и продукции, по которой квоты исчерпаны, сложно.

«Товарные номенклатуры огромные, там очень большое количество детализации. Поэтому сейчас оценить процентовку по квотам мне достаточно сложно», — объяснил глава региона.

Ранее 9 августа СМИ со ссылкой на слова Алиханова сообщали, что Калининградская область исчерпала некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку подсанкционных товаров через Литву железной дорогой. В частности говорилось о достижении предела отдельным видам железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов.

В середине июня власти Литвы ограничили российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область. Под запрет попал транзит подсанкционных товаров, включая стройматериалы, металл, древесина, цемент, удобрения, алкоголь и другая продукция.

Позже Еврокомиссия внесла изменения в санкционный пакет. Автомобильный транзит в Калининград остался под запретом, однако железнодорожный стал возможен при «эффективном контроле».

В конце июня литовский Шяуляй Банк, через который проводились операции с транзитом товаров в Калининградскую область, сообщил, что с 15 августа откажется проводить платежные операции в рублях независимо от страны получателя, а с 1 сентября не будет проводить банковские операции с Россией и Белоруссией.

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