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Российским металлургам понадобятся 10-12 лет для замены импортного оборудования

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Металлурги столкнулись с серьезными проблемами из-за зависимости от иностранного оборудования и технологий, на разработку которых в России может уйти от 10 до 12 лет. Информация об этом следует из проекта развития металлургической отрасли до 2030 года, который разработали в Минпромторге, пишет газета «Коммерсантъ».

В ведомстве указали, что практически все металлургическое оборудование поставляют из недружественных стран. В частности, в России почти нет технологий производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного производств. Практически все их виды импортируют из-за границы. Те, которые производят на территории России, не соответствуют мировым стандартам.

Российское производство отстает по части технологий сталелитейного сектора, оборудования для переделов аглодоменного цикла, по прокатным станам. Линии оцинкования, линии полимерных покрытий, нагревательные печи вовсе не производят в нашей стране.

В документе Минпромторга отмечают, что поставщики из западных стран отказываются работать с российскими предприятиями. Металлурги будут вынуждены частично закупать уступающее в технических характеристиках оборудование у стран Азии.

В начале августа вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что продажи за границу продукции российских металлургов с апреля по июнь сократились на 20%. Также в отрасли отмечается существенный спад внутреннего потребления.

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