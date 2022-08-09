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Володин заявил, что 77,6% иностранных компаний отказались покидать российский рынок

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что 77,6% иностранных компаний отказались покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — пишет Володин.

Он указал на неэффективность американских и европейских санкций, которые больше навредили самим США и Евросоюзу, чем России.

«Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов. При этом зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка: это несёт для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться», — пишет Володин.

Ранее стало известно, что импорт российских товаров в США снизился до минимума с 2004 года на фоне введенных санкций.

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Санкции против России
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