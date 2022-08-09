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Пожарные спасли оголодавшую девочку с балкона четвертого этажа

В Иркутске мать бросила ребенка одного в квартире, девочку спасли пожарные

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tatarstan24.tv

Пожарные в Иркутске спасли пятилетнюю девочку, которая сутки провела одна в квартире без еды. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Случайный прохожий позвонил в МЧС и рассказал, что девочка дошкольного возраста долго стоит на балконе в одиночестве.

Через дверь попасть в квартиру на четвертом этаже спасатели не смогли. Они протянули лестницу на балкон и спустили пятилетнюю девочку.

Ребенок заявил, что очень хочет есть. Ее мать ушла еще прошлым вечером, закрыв свою дочь на ключ. Полицейские сейчас ищут женщину.

Ранее сообщалось, что омские полицейские нашли мать оставленного в роддоме «подкидыша». Мужчина нашел мальчика на остановке. Врачи осмотрели ребенка и установили, что он был рожден несколько часов назад. Сразу после этого медики сообщили о брошенном ребенке в полицию.

Через сутки правоохранители установили личность мужчины, который принес ребенка. После этого полицейские нашли и мать новорожденного.

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