Латвия возобновила импорт российского газа

По данным объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем платформы Entsog, Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что газ из Российской Федерации поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.

По данным Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в текущий момент поступает порядка 4 млн кубометров в сутки.

Ранее глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в интервью австралийскому телеканалу ABC заявил, что не исключает ситуацию, в которой страны Евросоюза могут полностью или частично пересмотреть решение о запрете на импорт российских энергоресурсов в случае значительного ухудшения ситуации с энергоснабжением.

До этого французский журналист-обозреватель Жан-Мишель Катрепуан заявил в интервью газете Le Figaro, что лидерство Германии в Европе находится под угрозой из-за энергетического кризиса.