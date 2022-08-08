В Альянсе туристических агентств посоветовали россиянам «поторопиться с получением шенгена»

Гражданам России стоит поторопиться с подачей заявлений в консульства европейских стран для получения туристических виз в страны ЕС, пока ситуация с ними не начала ухудшаться. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

«Мы не видим пока никаких проблем с получением туристических шенгенских виз для россиян. Вокруг этой темы в последнее время очень много раздувается вопросов. Изменились только даты получения. Но пока ситуация с ограничениями не стала накаляться, россиянам стоит уже сейчас поторопиться с получением шенгена», — отметила Осипова.

Она посоветовала заранее обращаться в консульства европейских стран для оформления шенгена, поскольку на туристическом рынке ЕС наблюдаются негативные сигналы.

«Подавать документы я бы посоветовала месяца за три. Сигналы на рынке негативные — все дальше и дальше отодвигается предоставление шенгена… Есть неподтвержденная информация, что будут вводиться ограничения на получение шенгенских виз для россиян, оставив только несколько категорий граждан, которым будут доступны визы», — резюмировала Осипова.

5 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи туристических виз для собственников недвижимости в связи с объявлением персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. После этого в посольстве Болгарии в Москве подчеркнули, что продолжают предоставлять визы, но увеличили сроки их выдачи «по техническим причинам».

8 августа глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти рассматривают вариант ограничения транзитного туризма в Европу для россиян. По его словам, некоторые россияне до недавнего времени использовали Финляндию с целью попасть на курорты Средиземного моря.