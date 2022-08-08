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В Альянсе турагентств назвали три страны, где россиянам проще всего оформить визу в Европу

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Depositphotos

Проще всего оформить туристическую шенгенскую визу гражданам России сейчас можно в визовых центрах Венгрии и Греции. А в болгарских - оформить визу, по которой можно въехать в несколько европейских стран. Об этом «Газете.Ru» сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

«Мой топ-3 европейских стран, куда можно без проблем оформить туристическую визу — Венгрия, Болгария, Греция. Это исходя из моих наблюдений. А так, и во Францию люди пытаются cдать документы, выходят французские визы, даже на пятилетний срок. То есть варианты для россиян в Европе до сих пор есть», — подчеркнула Осипова.

Она добавила, что ситуация с выдачей шенгена пока не вызывает тревоги: ограничение на выдачу краткосрочных виз в Литву, Эстонию и Чехию почти никак не отразилось на россиянах, поскольку и раньше спрос на эти страны был не слишком высок.

«Сейчас можно получить греческий шенген на конец октября. Та же история с Болгарией, которая увеличила сроки выдачи виз для россиян в связи с сокращением работников консульства. То есть замедлилось оформление, но выдачи визы по-прежнему производятся», — резюмировала Осипова.

Ранее, 8 августа, глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти рассматривают вариант ограничения транзитного туризма в Европу для россиян. По его словам, в Хельсинки хотят отказывать в выдаче новых виз тем туристам, которые ранее использовали Финляндию как транзит в другие страны ЕС.

6 августа стало известно, что в посольстве Болгарии в Москве по техническим причинам увеличили сроки предоставления туристических виз россиянам. Однако консульство при посольстве продолжает работу в штатном режиме.

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