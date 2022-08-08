МСП Банк временно снизил ставку по тендерным гарантиям

С 8 августа МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, снижает тариф за предоставление банковских гарантий, которые выдаются для участия в закупках в соответствии с федеральными законами № 44 и № 223 до 2,7% годовых. Речь идет о суммах до 50 млн рублей включительно, передает пресс-служба финансовой организации.

В сообщении говорится, что МСП Банк предлагает своим клиентам все виды банковских гарантий, необходимых для заключения и исполнения государственных контрактов в рамках федеральных законов №44 и №223.

Для получения банковских гарантий, сумма которых составляет менее 50 млн рублей, принципалу — получателю гарантий — необходимо предоставить только поручительство собственника бизнеса или генерального директора. Гарантии, сумма которых составляет менее 10 млн, выдаются без обеспечения, отмечают в МСП Банке.

Требования к минимальному сроку регистрации принципала по гарантии — от 1 дня, при условии, что сумма банковской гарантии не превышает 1 млн рублей.

«Один из ключевых приоритетов в работе Банка — увеличение доступности государственной поддержки для субъектов МСП и количества клиентов, которым предоставляются банковские гарантии. Также хочу отметить, что взаимодействие с контрагентами банка осуществляется посредством систем электронного документооборота, что соответствует всем современным стандартам», — подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Отмечается, что банковские гарантии предоставляются клиентам, зарегистрированным на территории Российской Федерации.