«СПБ Биржа» с 10 августа возобновит торги иностранными акциями на основной торговой сессии

Санкт-Петербургская биржа с 10 августа снова запустит торги иностранными ценными бумагами на основной торговой сессии. Сообщение об этом пресс-служба площадки опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что биржевые сделки с двумястами акций международных компаний начнутся с 10:00 (по мск).

««СПБ Биржа» с 10 августа 2022 года возобновит проведение основной торговой сессии по группе инструментов «иностранные ценные бумаги»», — сообщила пресс-служба торговой площадки.

Инвесторы смогут торговать на СПБ Бирже остальными ценными бумагами, которые входят в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в Соединенных Штатах Америки и доступными для заключения сделок, в 15:30 (по мск). Для сделок станут доступны суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок.

Ранее 8 августа глава Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов заявил что китайский юань является наиболее привлекательной альтернативой доллару для россиян.