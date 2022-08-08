Siemens Energy могут продолжить обслуживать «Северный поток» после ухода из России

Германская энергетическая компания Siemens Energy, которая планирует покинуть российский рынок к концу года, может продолжить обслуживание оборудования для газопровода «Северный поток — 1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Кристиана Бруха.

Председатель правления Siemens Energy напомнил, что компания после начала российской спецоперации на Украине приостановила деловую активность в России, и к концу года планирует завершить выход из активов в РФ.

«Тем не менее, мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — сказал Брух.

Siemens Energy объявила о начале реструктуризации бизнеса в России в отчете за III квартал 2022 финансового года (апрель-июнь).

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее рассказал, что технические процедуры по «Северному потоку» невозможно завершить из-за санкций, введенных против России. При этом он подчеркнул, что Россия была и по-прежнему является надежным поставщиком газа в Европу.