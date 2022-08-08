Для производственных МСП запустят льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5%

Малые и средние предприятия из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса смогут взять кредиты на инвестиционные цели. Для среднего бизнеса ставка составит 3%, а для малого и микробизнеса – 4,5%. Льготный период кредитования – 5 лет.

«В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса - 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Корпорация МСП выступит оператором программы, а также запустит специальный центр компетенций на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы помочь предпринимателям в структурировании инвестиционных сделок и коммуникации с банками. Специалисты будут помогать предпринимателям с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов.

«Наши специалисты будут помогать предпринимателям и регионам с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов, консультировать их. Наша новая программа позволит предприятиям расширять свои производства и запускать новые под комфортные ставки 3-4,5%. Мы безусловно понимаем, что все что связано с инвестициями и проектным финансированием невозможно без действительно льготных кредитов. Приоритетные отрасли для кредитования были определены самими регионами», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Новую программу запустят за счет совмещения двух льготных программ: субсидирования процентной ставки Минэкономразвития «1764» и фондирования (ПСК). В рамках пилотной реализации до конца 2022 года объем новой программы составит до 50 млрд рублей.

Кроме того, министр рассказал о реализации других программ поддержки малого и среднего бизнеса. Высоким остается интерес у бизнеса к кредитам по программе в рамках нацпроекта МСП, который курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Донастройка программы расширила доступ к льготному финансированию малым и микро-предприятиям. В результате в текущем году было заключено около 18 тысяч кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей, что на 3 тысячи больше, чем за 2021 год.

По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП было выдано 4300 кредитов на сумму 88 млрд рублей. Также микропредприятия, которым сложнее всего получить залоговое обеспечение, больше всего интересовались «зонтичным» поручительством. Благодаря поручительствам по данной программе бизнес в 2022 году получил 15 тысяч кредитов на 135 млрд рублей.