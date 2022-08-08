Wildberries запустит сервис для защиты покупателей и правообладателей от контрафакта

Международный маркетплейс Wildberries запустит до конца августа 2022 года сервис, с помощью которого правообладатели товаров смогут оперативно проверять подлинность продукции других продавцов и предотвращать продажу контрафакта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы интернет-магазина.

«Онлайн-площадка завершает разработку сервиса «Цифровой арбитраж», который защитит правообладателей от недобросовестных действий других продавцов, а покупателей - от возможной контрафактной продукции», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе онлайн-ритейлера отмечают, что при подтвержденном случае нарушения прав на интеллектуальную собственность правообладатели могут обратиться в суд, используя переписку в новом сервисе Wildberries в качестве подтверждения обоснованности их требований.

В первой половине июля директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России.

Затем в Wildberries опровергли заявления Минпромторга о продаже контрафактной продукции, заявив, что ритейлер вместе с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами противодействует появлению сомнительной продукции на российском рынке.