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FT: компании ЕС призвали Британию очистить свой газ от опасных примесей

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Depositphotos

Ряд компаний Европейского союза призвали Великобританию принять меры в отношении опасных примесей, содержащихся в поставляемом страной природном газе. Об этом сообщает газета The Financial Times.

В материале отмечается, что Великобритания нарастила поставки газа в страны Евросоюза на фоне беспокойства о том, что экспорт газа из России полностью прекратится. Страна перерабатывает крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара, а после направляет по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды. Ожидается, что зимой государство будет полагаться на поступающий обратно газ из более объемных хранилищ континентальной Европы.

При этом, по данным газеты, за последние несколько месяцев количество примесей в голубом топливе достигло беспрецедентного уровня, а с начала года загрязнение потока привело к ограничению работы трубопровода между Британией и Бельгией и дважды привело к остановке трубопровода на ремонт. В материале подчеркивается, что в обнаруженных примесях есть токсичные, радиоактивные и пирофорные материалы, и если Британия не решит проблему и продолжит увеличивать поставки, их могут приостановить из-за соображений безопасности.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, являющаяся кандидатом на пост премьер-министра, заявила, что британцев ждет тяжелая зима на фоне роста цен на энергоносители.

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