Обслуживающая турбины «Северного потока» Siemens Energy уходит из России

Производитель оборудования и компонентов для сферы энергоснабжения Siemens Energy начал реструктуризацию бизнеса в России. Информация о этом содержится в отчете компании за III квартал 2022 финансового года (апрель-июнь).

В компании рассчитывают, что реструктуризация завершится к концу 2022 финансового года.

В отчете сказано, что санкции со сторону Евросоюза после 10 июля начали оказывать существенное влияние на деловую активность компании на российской территории и не оправдывают продолжение работы в стране.

В Siemens Energy планируют потерять около €400 млн выручки, связанной с деятельностью в России, по итогам финансового 2022 года.

Немецкая компания в настоящее время является одним из основных поставщиков энергооборудования в России. Siemens Energy, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в совместном предприятии с российскими «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Часть Siemens Energy — Siemens Gamesa — выступает партнером компании «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике.

Siemens Energy обслуживает двигатели для газопровода «Северный поток». Этим летом компания отказалась возвращать российскому «Газпрому» газовую турбину, отремонтированную в Канаде. В начале августа глава немецкой Siemens Energy Кристиан Брух сообщил, что турбину не отправляют в РФ из-за «незаинтересованности российской стороны».