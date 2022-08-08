В Литве начал работу завод Lifosa, попавший под санкции ЕС

В литовском городе Кедайняй заработал завод по производству фосфорных удобрений Lifosa. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на временно исполняющую обязанности гендиректора Регвиту Ивановене.

Завод является дочерним предприятием «Еврохима». Против бывшего члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко были введены санкции Евросоюза. 10 марта компания заявила о его выходе из состава совета директоров.

«Предприятие приступило к производству удобрений. На пути к сегодняшнему событию нам пришлось преодолеть, чтобы не нарушить санкционные ограничения, целый ряд вызовов в поиске новых рынков сбыта, новых поставщиков сырья», — пояснила Ивановене.

Она добавила, что в августе завод будет работать на 70% от своей мощности, при этом в цеха вернутся 80% рабочих.

Ранее сообщалось, что калининградский завод «Автотор» из-за Литвы может перейти на доставку машин морем. Как рассказала «Газете.Ru» официальный представитель «Автотора» Олеся Казарина, ограничения железнодорожных перевозок транзитом через Литву влияют на организацию поставок продукции предприятия частично.