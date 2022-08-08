Milliyet: Турция и Россия могут перейти на использование нацвалют в торговле

Россия и Турция могут полностью перейти на использование национальных валют в сфере торговли. Об этом пишет газета Milliyet.

По информации издания, российский рубль будет в основном использоваться для расчетов за газ между двумя странами. После планируется «введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами».

«Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», — пишет газета.

Ранее Financial Times писал о том, что Страны Запада все более обеспокоены растущим сотрудничеством РФ с Турцией. Источники издания выражали обеспокоенность заявлениями двух лидеров о намерении углубить сотрудничество — в частности, в сферах торговли и экономики. Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель «все более и более пристально» следит за турецко-российскими отношениями, а еще один назвал позицию Анкары «оппортунистской».