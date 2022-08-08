Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
WSJ предсказал провал поездки Блинкена в Африку из-за Лаврова 09:49
Ученые: вымирание крокодилов приведет к экологической катастрофе 09:46
Российский теннисист Медведев увеличил отрыв от Зверева в рейтинге АТР 09:42
Из-за учений КНР в своей акватории будет временно закрыта часть Бохайского залива 09:40
Врач рассказал, кому не стоит злоупотреблять хлебом и макаронами 09:37
Семилетний мальчик попал в реанимацию после купания в бассейне на турбазе... 09:35
В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка 09:35
Коала напала на жительницу Австралии и начала бить ее лапами 09:32
Президент США Байден поприветствовал перемирие между Израилем и «Исламским... 09:32
В Братске Иркутской области задержали полицейских, помогавших получить права... 09:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Milliyet: Турция и Россия могут перейти на использование нацвалют в торговле

close
100%
Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Россия и Турция могут полностью перейти на использование национальных валют в сфере торговли. Об этом пишет газета Milliyet.

По информации издания, российский рубль будет в основном использоваться для расчетов за газ между двумя странами. После планируется «введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами».

«Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», — пишет газета.

Ранее Financial Times писал о том, что Страны Запада все более обеспокоены растущим сотрудничеством РФ с Турцией. Источники издания выражали обеспокоенность заявлениями двух лидеров о намерении углубить сотрудничество — в частности, в сферах торговли и экономики. Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель «все более и более пристально» следит за турецко-российскими отношениями, а еще один назвал позицию Анкары «оппортунистской».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть