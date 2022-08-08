Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ученые: вымирание крокодилов приведет к экологической катастрофе 09:46
Российский теннисист Медведев увеличил отрыв от Зверева в рейтинге АТР 09:42
Из-за учений КНР в своей акватории будет временно закрыта часть Бохайского залива 09:40
Врач рассказал, кому не стоит злоупотреблять хлебом и макаронами 09:37
Семилетний мальчик попал в реанимацию после купания в бассейне на турбазе... 09:35
В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка 09:35
Коала напала на жительницу Австралии и начала бить ее лапами 09:32
Президент США Байден поприветствовал перемирие между Израилем и «Исламским... 09:32
В Братске Иркутской области задержали полицейских, помогавших получить права... 09:28
В Россию во II квартале 2022 года въехало рекордное число трудовых мигрантов 09:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Yeni Şafak: Запад планирует увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от РФ

close
100%
Hektor Pustina/AP

Западные страны планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

В статье говорится, что Европа больше остальных пострадала от энергетического кризиса, когда цены на газ побили рекорды, вследствие чего приступили к поиску альтернатив российскому газу, сокращение поставок российским оператором ускорило эти поиски. Все пути решения ведут Европу в Турцию, считает автор публикации.

Он отметил, что годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, построенного в рамках «Южного газового коридора», оценивается в 10 млрд кубометров. Проект требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу, европейские страны хотят увеличить пропускную способность «Южного газового коридора», технически возможным в этом контексте представляется увеличение мощности ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а TANAP — с 16 млрд кубометров до 24 и затем до 31 млрд кубометров, сообщает Yeni Şafak.

Однако на эти планы требуется время, указывает издание, так как, чтобы реализовать эти цели раньше, чем через пять лет, потребуются дополнительные протоколы и соглашения.

Тем не менее создаваемый газовый коридор укрепляет позиции Турции как энергетической базы, отмечает автор.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть