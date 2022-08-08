Yeni Şafak: Запад планирует увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от РФ

Западные страны планируют увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

В статье говорится, что Европа больше остальных пострадала от энергетического кризиса, когда цены на газ побили рекорды, вследствие чего приступили к поиску альтернатив российскому газу, сокращение поставок российским оператором ускорило эти поиски. Все пути решения ведут Европу в Турцию, считает автор публикации.

Он отметил, что годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, построенного в рамках «Южного газового коридора», оценивается в 10 млрд кубометров. Проект требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу, европейские страны хотят увеличить пропускную способность «Южного газового коридора», технически возможным в этом контексте представляется увеличение мощности ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а TANAP — с 16 млрд кубометров до 24 и затем до 31 млрд кубометров, сообщает Yeni Şafak.

Однако на эти планы требуется время, указывает издание, так как, чтобы реализовать эти цели раньше, чем через пять лет, потребуются дополнительные протоколы и соглашения.

Тем не менее создаваемый газовый коридор укрепляет позиции Турции как энергетической базы, отмечает автор.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза.