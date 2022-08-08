Росстат зафиксировал рекордный долг россиян за ЖКУ в первом квартале 2022 года

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год рекордно выросли на 7,6% (на 56,6 млрд рублей), и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия», ссылаясь на Росстат.

В материале отмечается, что перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%.

Эксперты пояснили газете, что увеличение задолженности объясняется изменением стоимости товаров и услуг, в то время как заработная плата не индексируется. Кроме этого, определенное влияние на ситуацию оказал и полугодовой мораторий на банкротство, введенный в России с 1 апреля.

«Часть долгов, которые мы видим сейчас в статистике, по сути, невозвратные, и в случае банкротства они будут списаны и реструктуризированы», — рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В прошлом году наблюдалось уменьшение задолженности граждан перед УК по сравнению в 2020 годом — примерно на 6%, уточнили в Росстате.

Ранее сообщалось, что союз УК предсказал рост платежа за коммуналку на «десятки процентов» из-за идеи Минстроя.