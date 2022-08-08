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РБК: Минсельхоз РФ планирует создать национальный дистрибьютор продукции АПК за рубеж

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российский Минсельхоз планирует создание национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы объединить товары от производителей и оптимизировать логистику, сообщает РБК.

Из данных портала госзакупок следует, что федеральный центр «Агроэкспорт» объявил соответствующий конкурс. Исполнитель проведет анализ моделей работы экспортных поставок продукции и разработает свою, опросив не менее 20 отечественных производителей АПК. Результатом исследования будет «практико-ориентированная «дорожная карта» по созданию и развитию национального дистрибьютора. Начальная цена контракта определена в 24 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, в результате принятых в текущем году экономическими санкциями западных стран в отношении России, перспективными рынками для экспорта агропромышленной продукции названы Азия, Ближний Восток и Африка.

Ключевой целью концепции является объединение товаров от нескольких производителей, создание крупных партий для оптимизации логистики, рост экспорта продукции АПК на целевых рынках сбыта и выход экспортеров на новые площадки. Также национальный дистрибьютор будет иметь доступ к транспортировке и хранению товаров.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз может отказаться от импорта семян из Евросоюз и США в качестве контрсанкций.

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