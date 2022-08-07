Глава комиссии Швейцарии по энергетике предупредил об отключениях электричества

Президент Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль предупредил сограждан о возможных отключениях электричества. Об этом он сообщил NZZ am Sonntag.

«Каждый должен подумать о том, что он будет делать в случае отключения электроэнергии на несколько часов», — сказал он.

По его словам, в доме должно быть достаточное количество свечей или дров.

Ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».