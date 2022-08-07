В России стали дорожать квартиры в аренду

За месяц в России подорожала долгосрочная аренда квартир, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование «ЦИАН.Аналитики».

В августе средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) достигла 20,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 31,2 тыс. руб. С июля цены на такое жилье увеличились на 3,5% и 3% соответственно. Однако собственники жилья, невзирая на рост спроса и общее оживление рынка, продолжают вести себя сдержанно из-за высокой конкуренции.

Как рассказал изданию руководитель направления «Аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов, существующий подъем на рынке высокобюджетного жилья связан не только с сезонным фактором, но и с постепенно адаптацией клиентов к новым условиям.

«Приезжают те, кто покинул страну с целью релокации, но решил вернуться, возвращаются иностранные компании и их сотрудники — под другими брендами или с новыми налаженными логистическими цепочками», — указал он.

Ранее руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов спрогнозировал, что цены за квадратный метр на первичном рынке Москвы продолжат расти в ближайшие месяцы.

Он также назвал столичные районы-лидеры по приросту средних цен на первичном рынке столицы. В топ-3 попали: Алексеевский район, а также Кузьминки и Ростокино.