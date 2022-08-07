Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэр Санкт-Петербурга Беглов рассказал о плане построить почти 90 новых станций... 00:30
Швеция, Канада и Нидерланды будут обучать украинских военных в Великобритании 00:25
Экс-игрок сборной России Канчельскис: «Спартак» ничего не добьется, поверьте мне 00:24
Армия Израиля сообщила о сработавших сиренах после вступления в силу перемирия 00:14
Российская теннисистка Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне 00:12
Каждый четвертый россиянин нашел дело всей своей жизни 00:02
В ЛНР сообщили об обнаружении штаба подразделения Центра психологических операций... 00:01
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл может сыграть в новой... 07.08.2022, 23:57
В ФРГ заявили, что каналы связи с Россией позволили бы избежать ряда... 07.08.2022, 23:55
Не стало звезды сериала «Частный детектив Магнум» Роджера Мосли 07.08.2022, 23:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России стали дорожать квартиры в аренду

close
100%
Depositphotos

За месяц в России подорожала долгосрочная аренда квартир, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование «ЦИАН.Аналитики».

В августе средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) достигла 20,8 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 31,2 тыс. руб. С июля цены на такое жилье увеличились на 3,5% и 3% соответственно. Однако собственники жилья, невзирая на рост спроса и общее оживление рынка, продолжают вести себя сдержанно из-за высокой конкуренции.

Как рассказал изданию руководитель направления «Аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов, существующий подъем на рынке высокобюджетного жилья связан не только с сезонным фактором, но и с постепенно адаптацией клиентов к новым условиям.

«Приезжают те, кто покинул страну с целью релокации, но решил вернуться, возвращаются иностранные компании и их сотрудники — под другими брендами или с новыми налаженными логистическими цепочками», — указал он.

Ранее руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов спрогнозировал, что цены за квадратный метр на первичном рынке Москвы продолжат расти в ближайшие месяцы.

Он также назвал столичные районы-лидеры по приросту средних цен на первичном рынке столицы. В топ-3 попали: Алексеевский район, а также Кузьминки и Ростокино.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть