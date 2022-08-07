WSJ: с приближением зимы Европе придется бороться с Азией за газ из России

С приближением зимы Европе придется бороться с Азией за российский газ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, экономический подъем в Китае после локдауна из-за коронавируса или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен.

По мнению авторов статьи, высокие цены отразятся на европейской экономике, приведут к общественным волнениям, к власти могут прийти правительства, которые сломают западную коалицию.

18 мая Еврокомиссия приняла долгосрочный план REPowerEU для скорейшего отказа от нефти и газа РФ, для реализации плана к 2029 году потребуются €300 млрд.

По мнению аналитика Сергея Колобанова, между странами Европы и Азии начнется «ценовая война» за поставки сжиженного природного газа. Причем для Европы одинаково сложны и холодная, и жаркая погода, отметил эксперт.