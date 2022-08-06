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Экономист предсказал в будущем валютные войны

Экономист Кузнецов рассказал о выгоде стран при занижении курса своих валют

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Depositphotos

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал агентству «Прайм», что в будущем страны будут чаще прибегать к валютным войнам, а именно к целенаправленному и управляемому снижению Центральным банком страны курса своей национальной валюты или к девальвации.

Эксперт рассказал, что в результате этого приема природные ресурсы страны, а также производимые в ней товары дешевеют для иностранных покупателей, а следовательно становятся доступнее, привлекательнее и более конкурентоспособными на мировых рынках. В результате растет объем экспорта, выручка предприятий-экспортеров и собираемые государством налоги. Одновременно дорожает импорт, что снижает спрос на зарубежные товары, что позволяет поддержать отечественных производителей.

По словам Кузнецова, что на фоне сокращения промышленного производства государства попытаются поддержать свои экономики. Так, следующий президент США может вернуться к стратегии Дональда Трампа и начать ослабление доллара. Вслед за этим страны Латинской Америки, которые сильно зависят от доллара, будут делать тоже самое. За ними последует Гонконг и ОАЭ.

Говоря о Китае, специалист отметил, что в 2019 году Народный банк КНР уже девальвировал юань для борьбы с американскими товарными пошлинами и, вероятно, пойдет на это сегодня для поддержки своей экономики. К Китаю могут присоединиться Японии и Южная Корея.

Эксперт рассказал, что Минфин РФ сегодня занят разработкой нового бюджетного правила, которое позволит влиять на курс нрубля.

«И естественно, что действия России, крупнейшего игрока в регионе, обязательно окажут влияние на соседние страны», — утверждает Кузнецов.

Эксперт полагает, что для Евросоюза вероятнее ведение «валютной войны в обратном направлении — войны за укрепление евро относительно доллара США».

При этом Кузнецов предостерегает, что у валютных войн есть свои неприятные последствия.

«Вышедшая из-под контроля валютная война подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе», — объяснил специалист.

5 августа курс доллара на Московской бирже вырос до 60,58 рублей.

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