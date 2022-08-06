Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Японии в 77 годовщину трагедии почтили память жертв атомной бомбардировки... 02:37
Боец Дацик ответил, какого это бить депутата Монсона 02:36
Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали Bayraktar 02:28
Румынский легионер «Урала» захотел остаться в России после окончания карьеры 02:22
Росстат: смертность от COVID-19 в июне снизилась более чем в 6 раз... 02:22
«Невские новости»: в Петербурге число бездомных к концу года... 02:07
Daily Mail: более 20 миллионов британцев столкнутся с ограничением... 02:06
Полянский: Россия доставит международных экспертов на место удара по СИЗО... 01:50
Полянский: Украина не демонстрирует готовности к серьезным переговорам 01:50
Еще одна российская теннисистка пробилась в полуфинал турнира США 01:48
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

WSJ: гиганты авиаотрасли боятся остаться без российского титана на фоне возможных санкций

close
100%
РИА «Новости»

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей зарубежной авиастроительной отрасли утверждает, что введение против Российской Федерации санкций со стороны Запада побудило международные авиастроительные компании начать диверсифицировать источники импорта титана, однако реальных сдвигов на этом направлении так и не произошло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гендиректор компании Airbus Гийом Фори утверждает, что против кого и вводятся санкции, так это против самих себя. Он утверждает, что если российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма» перестанет поставлять металл в мировую авиакосмическую отрасль, то это будет «конец истории».

«Это типичная ситуация, где проиграют обе стороны», — рассказал Фори.

По данным Геологической службы США, до пандемии коронавируса на долю РФ приходилось около пятой части производства титана в мире.

Ранее стало известно, что Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире — компании «ВСМПО-Ависма».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть