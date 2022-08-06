WSJ: гиганты авиаотрасли боятся остаться без российского титана на фоне возможных санкций

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей зарубежной авиастроительной отрасли утверждает, что введение против Российской Федерации санкций со стороны Запада побудило международные авиастроительные компании начать диверсифицировать источники импорта титана, однако реальных сдвигов на этом направлении так и не произошло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гендиректор компании Airbus Гийом Фори утверждает, что против кого и вводятся санкции, так это против самих себя. Он утверждает, что если российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма» перестанет поставлять металл в мировую авиакосмическую отрасль, то это будет «конец истории».

«Это типичная ситуация, где проиграют обе стороны», — рассказал Фори.

По данным Геологической службы США, до пандемии коронавируса на долю РФ приходилось около пятой части производства титана в мире.

Ранее стало известно, что Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире — компании «ВСМПО-Ависма».