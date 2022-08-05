Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,58 рублей

Американская валюта выросла относительно российской по итогам торговой недели на Московской бирже и составила 60,58 рублей. Информация об этом следует из данных торговой площадки.

Один евро к 18:59 (по мск) торговался на уровне 61,54 рубля. Доллар от начала торгового дня вырос на 23 копейки, европейская валюта — на 4 копейки.

По итогам рабочей недели доллар США потерял 1,04 рубль, евро — 93 копейки.

Ранее 5 августа аналитик инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила о существовании риска ослабления отечественной валюты. По ее прогнозам, осенью рубль просядет в значительной степени. Заметным среднесрочное ослабление национальной валюты станет только после закрепления доллара выше 65 рублей, а евро — выше 70,5 рублей. Пока этого не происходит.

Накануне сообщалось, что Банк России намерен ускорить девалютизацию в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Кроме того, ЦБ будет решать проблемы с активами, заблокированными из-за санкций.