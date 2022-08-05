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Amazon купит производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,7 млрд

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iRobot

Американская торговая интернет-площадка Amazon объявила о покупке производителя умных роботов-пылесосов Roomba, компании iRobot. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба компании.

Отмечается, что сумма сделки составит около $1,7 млрд. Amazon планирует купить IRobot по цене $61 за акцию.

На фоне новостей о покупке акции iRobot выросли почти на 20,18%, до $60,08, свидетельствуют данные торгов на NASDAQ на 16:30 (по мск). К 18:00 (по мск) ценные бумаги производителя снизились, до 59,50 (+19,02%).

Компанию iRobot основали в 1990 году. Она разрабатывает, производит и продает робототехнику. Организация наиболее известна брендом роботов-пылесосов Roomba.

В апреле Amazon объявила о самой крупной сделке по запуску спутников в истории частной космонавтики. Согласно планам компании, в состав группировки войдут 3236 спутников на низкой околоземной орбите. Развертывание группировки планируется в пять этапов, а работать интернет начнет, когда число спутников достигнет 578.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что Amazon прекращает отправлять товары на территорию России.

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