В Молдавии заявили об остановке предприятий из-за энергетического кризиса

Бывший премьер Молдавии Ион Кику заявил об остановке предприятий из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предприятия в стране начали закрываться, так как правительство Молдавии не желает обсудить с Россией цену на газ. В качестве примера он привел кишиневский кирпичный завод Macon, который был вынужден прекратить свою работу из-за действующих тарифов на газ. В результате Молдавия может потерять порядка 1 млн налоговых сборов.

«Правительство не намерено пересматривать цену на газ с россиянами. «Нет смысла», — говорят они. А в это время мы наблюдаем, как предприятия останавливают свою работу, сотни людей окажутся на улице без средств к существованию. Вот результат того, как правительство и партия «Действие и солидарность» понимают ситуацию и действуют», — пояснил Кику.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна ведет «борьбу за энергетическую независимость» и не планирует идти на уступки России ради более дешевого газа.