Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушениях ВСУ... 18:53
Нападающий Левандовски назвал переход в «Барселону» идеальным шагом... 18:52
Ведущий Sky News выразил сомнения в правильности образа президента Украины... 18:48
В Балашихе пенсионера убили ударом ножа в шею, а его жене содрали ногти... 18:47
Делегация России в ООН потребовала вернуть американское ядерное оружие... 18:46
«Краснодар» ведет переговоры по трансферту защитника «Фламенго» Перейры 18:46
Amazon купит производителя роботов-пылесосов iRobot за $1,7 млрд 18:41
Производитель геймерской техники Razer выпустил электромотоцикл NIU X Razer SQi Edition 18:40
Модный эксперт Федотова назвала главные цвета осени 18:38
Актер Андрей Чернышов опроверг сообщения о своей госпитализации 18:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Молдавии заявили об остановке предприятий из-за энергетического кризиса

Экс-премьер Молдавии заявил об остановке работы предприятий из-за энергетического кризиса

close
100%
moldovagaz/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший премьер Молдавии Ион Кику заявил об остановке предприятий из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, предприятия в стране начали закрываться, так как правительство Молдавии не желает обсудить с Россией цену на газ. В качестве примера он привел кишиневский кирпичный завод Macon, который был вынужден прекратить свою работу из-за действующих тарифов на газ. В результате Молдавия может потерять порядка 1 млн налоговых сборов.

«Правительство не намерено пересматривать цену на газ с россиянами. «Нет смысла», — говорят они. А в это время мы наблюдаем, как предприятия останавливают свою работу, сотни людей окажутся на улице без средств к существованию. Вот результат того, как правительство и партия «Действие и солидарность» понимают ситуацию и действуют», — пояснил Кику.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна ведет «борьбу за энергетическую независимость» и не планирует идти на уступки России ради более дешевого газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть