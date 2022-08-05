«Напитки из Черноголовки» опровергли сообщения о производстве Ritter Sport на своем заводе

Российская компания «Аквалайф», которой принадлежит бренд «Напитки из Черноголовки», не ведет переговоров с немецким производителем шоколада Alfred Ritter GmbH & Co о переносе производства Ritter Sport на свой завод в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Аквалайфа».

«Мы не ведем таких переговоров. Информация не соответствует действительности», — заявил представитель компании Кирилл Масленцин.

Ранее 5 августа Mash со ссылкой на источники сообщил, что «Аквалайф» договаривается с немецкой компанией об организации производства Ritter Sport на территории России. Изначально шоколад завозили напрямую из Германии, но после введения антироссийских санкций доставка усложнилась.

При этом издание сообщало, что название шоколада, скорее всего, сменят, а из ассортимента исчезнут некоторые вкусы.

После этого в колл-центре «Аквалайфа» «Газете.Ru» также сообщали, что ничего не знают о переговорах с немецкой стороной и локализации производства Ritter Sport.