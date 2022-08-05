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Международные резервы России снизились до $576,9 млрд

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Международные резервы Российской Федерации в начале августа 2022 года снизились на на 1,24% (или на $7,217 млрд) и составили $576,904 млрд, что ниже показателя на начало июля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального банка.

При этом 1 августа 2021 года международные резервы России составляли $601,003 млрд.

Ранее сообщалось, что международные резервы России на 1 мая 2021 года составили $593,052 млрд, что на 2,2% (или на $13,357 млрд) ниже показателя на начало апреля.

На 1 мая 2021 года международные резервы РФ составляли $590,476 млрд.

До этого международные резервы России сократились за неделю до $593,1 млрд. Неделей ранее российские резервы находились на уровне $607,1 млрд.

В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России готовит все необходимые меры правовой защиты российских золотовалютных резервов, попавших под санкции.

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